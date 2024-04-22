Yiyecek arayan tilki, sanayi sitesinde görüntülendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tilki sanayi sitesinde yiyecek ararken görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:34
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Bursa'nın İnegol ilçesi Mahmudiye Mahallesi’ndeki Mobilya Sanayi Sitesi’nde yiyecek arayan tilki, otomobiliyle ilerleyen sürücü tarafından görüntülendi.

Yol kenarında bulduğu içecek kutusunu yiyecek sanan tilki cep telefonu kamerasına yansıdı.


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