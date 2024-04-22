Yiyecek arayan tilki, sanayi sitesinde görüntülendi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tilki sanayi sitesinde yiyecek ararken görüntülendi.
Bursa'nın İnegol ilçesi Mahmudiye Mahallesi’ndeki Mobilya Sanayi Sitesi’nde yiyecek arayan tilki, otomobiliyle ilerleyen sürücü tarafından görüntülendi.
Yol kenarında bulduğu içecek kutusunu yiyecek sanan tilki cep telefonu kamerasına yansıdı.
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