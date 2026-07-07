YKS'de AYT Matematik sorusu yargıya taşındı: ÖSYM'ye '23. soru' için iptal davası

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından kamuoyunda tartışılan sorularla ilgili kurumsal bir müdahalede bulunmuştu.

Kurum, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testindeki 20. soruyu iptal ettiğini duyururken, AYT Matematik testinde yer alan 23. türev sorusunun doğru cevabını ise "C" seçeneğinden "A" olarak güncellediğini açıklamıştı. Ancak uzman raporlarına dayanılarak atılan bu düzeltme adımı, üniversite adayları tarafından yeterli bulunmadı ve konu yargıya intikal etti.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Sakarya'da yaşayan üniversite adayı D.K.A., yalnızca şık değişikliği yapılmasının adil bir sonuç doğurmadığını savunarak ÖSYM'ye karşı yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

BİLİRKİŞİ HEYETİ BEKLENİYOR

Cevabı değiştirilen 23. türev sorusunun tamamen iptal edilmesi gerektiğini öne süren D.K.A'nın bu hamlesiyle birlikte, binlerce öğrencinin ve velinin gözü başlayan mahkeme sürecine çevrildi. Hukukçular ve eğitim uzmanları, idare mahkemelerinin bu tür durumlarda adayların kitlesel mağduriyet yaşamaması adına genellikle "iptal" yönünde eğilim gösterdiğini belirtiyor.

Yasal olarak 10 günlük süre içinde açılması gereken bu soru iptali davasında takvimin oldukça hızlı işlemesi bekleniyor. İdare mahkemesi, davacı öğrencinin iddialarını inceleyip ÖSYM'den resmî savunmasını talep ettikten sonra, konuyu derinlemesine incelemesi için akademik bir bilirkişi heyeti görevlendirecek. Bilirkişinin hazırlayacağı detaylı teknik raporun mahkemeye sunulmasının ardından, dosyanın tekemmülünden itibaren en geç 15 gün içinde nihai karar verilecek.

ÖSYM'NİN 'B PLANI' HAZIR

Öte yandan, ÖSYM kanadından aktarılan bilgilere göre kurum, uzman incelemeleri doğrultusunda yargıdan çıkabilecek her türlü senaryoya karşı hazırlıklarını tamamlamış durumda.

Mahkemeden bir iptal kararı çıkması hâlinde, sınav sonuçlarının yeniden hesaplanması ve adayların sıralama kaybı yaşamaması adına gerekli bütün "B planı" adımlarının ivedilikle devreye sokulacağı öğrenildi.