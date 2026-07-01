Milyonlarca öğrencinin üniversite kapılarını aralamak adına ter döktüğü 2026 YKS sınavı geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından gerçekleştirildi. Sınavın ardından iki sorunun cevabı da gündeme gelmişti. Peki, YKS'de hangi soru iptal edildi? YKS'de soru iptal edilirse ne olur, puanlar nasıl hesaplanır?

YKS'DE HANGİ SORU İPTAL EDİLDİ?

ÖSYM, 20 Haziran 2026'da uygulanan TYT ve 21 Haziran 2026'da uygulanan AYT oturumlarına yönelik madde analizleri ile itiraz süreçlerinin tamamlandığını duyurdu. ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre;

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı’ndaki 20 numaralı soru iptal edildi.

Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'ndaki 23 numaralı sorunun daha önce "C" olarak girilen doğru cevabı da "A" olarak değiştirildi.

SORU İPTALLERİNDEN SONRA PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

ÖSYM kararın ardından puanların nasıl hesaplanacağına yönelik de bilgi verdi.

Buna göre; 2026-YKS Kılavuzunun "3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?" maddesinde yer alan "Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacağı belirtildi.

Bu yıl 20-21 Haziran tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar tartışmalara neden olmuştu.

Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavda, Türk Dili ve Edebiyatı ile matematik testlerindeki iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar bulunuyordu.