2026 YKS maratonunun tamamlanmasının ardından üniversite adaylarının gözü ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç ve tercih takvimine çevrildi. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 YKS sonuçlarının 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Sonuçlar, aynı gün içerisinde adayların erişimine açılacak. Adaylar, sonuç bilgilerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kolayca ulaşabilecek.

YKS TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından tercih süreci, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu ile resmiyet kazanacak. Adaylar, kılavuzda yer alan kontenjanlar, puan türleri ve özel koşulları inceleyerek tercihlerini belirleyecek. Tercih işlemlerine ilişkin tüm detaylar ve başvuru tarihleri de yine ÖSYM tarafından yapılacak duyurularla kamuoyu ile paylaşılacak.