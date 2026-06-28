Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS 2026 sınavının ardından ortaya atılan “hatalı soru” iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, YKS'de hatalı soru mu var? YKS'de hangi soru hatalıydı? 2026 YKS iptal mi olacak?

YKS 2026’DA HATALI SORU MU VARDI?

Evet, iddialara göre iki farklı soru hakkında hata şüphesi bulunuyor. Bu sorulardan biri Türk Dili ve Edebiyatı testinde yer alırken, diğeri AYT Matematik testinde tartışma konusu oldu.

YKS 2026 İPTAL Mİ OLACAK?

YKS 2026’nın tamamen iptal edilmesine yönelik bir karar bulunmuyor. Sadece sınavda hatalı olduğu iddia edilen iki soru için inceleme süreci başlatıldı.

YKS 2026’DA HANGİ SORU HATALIYDI?

İddialara göre Türk Dili ve Edebiyatı testinde Halide Edib Adıvar’ın “Handan” romanıyla ilgili soruda “Neriman” karakteri “Nermin” olarak yazıldı. AYT Matematik testinin 23. sorusunda ise doğru cevabın “C” değil “A” şıkkı olduğu yönünde itirazlar yapıldı.

AYT MATEMATİK SORUSU İÇİN FARKLI CEVAP İDDİASI

Tartışmaların odağındaki ikinci soru ise AYT matematik testinin 23'üncü sorusu oldu. Türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığının bulunmasının istendiği soruda bazı matematik eğitimcileri ile adaylar, doğru cevabın ÖSYM'nin açıkladığı C şıkkı değil, A şıkkı olduğunu ileri sürdü. Bu iddia, matematik camiasında da farklı değerlendirmelere neden olurken, sorunun çözümüne ilişkin çok sayıda analiz paylaşılmaya başlandı.