Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:30

Güncelleme: 10.06.2024 - 11:30

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumları geride kaldı. Peki, YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? YKS görevli/gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?

ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL