YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? YKS görevli/gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde tamamlandı. Üç oturumda tamamlanan sınavda binlerce görevli yer aldı. Yoğun bir süreci geride bırakan sınav görevlileri, ücretlerini merak ediyor. Peki, YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? YKS görevli/gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumları geride kaldı. Peki, YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? YKS görevli/gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?
ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.
Salon Başkanı: 1.057 TL
Gözetmen: 1.025 TL
Yedek Gözetmen: 769 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
E-Sınav Gözetmen: 769 TL
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erken seçim' anketinde şaşırtan sonuç
- Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı!
- Belçika Başbakanı De Croo'dan istifa kararı
- Ali Koç yeniden Fenerbahçe başkanı!
- Murat Ülker'den seçim sonrası paylaşım!
- Aziz Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama
- Dans etkinliğini bastılar
- 'Özel, partimizin adını kullanıyor'
- 'Karaciğer nakline kadar varabiliyor...'
- Erdoğan'dan 'elektronik sigara' çıkışı