YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? YKS görevli/gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde tamamlandı. Üç oturumda tamamlanan sınavda binlerce görevli yer aldı. Yoğun bir süreci geride bırakan sınav görevlileri, ücretlerini merak ediyor. Peki, YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? YKS görevli/gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:30
YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? YKS görevli/gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) tüm oturumları geride kaldı. Peki, YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? YKS görevli/gözetmen ücretleri ne zaman yatacak?

ÖSYM GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2024 sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmaktadır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir.

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL


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