Yönetmen Sinan Çetin imar soruşturması kapsamında ifade verdi: 'Bu kadar saçma bir şey duymadım'

Yönetmen Sinan Çetin imar soruşturması kapsamında ifade verdi: 'Bu kadar saçma bir şey duymadım'
Yönetmen Sinan Çetin, hakkında başlatılan "Boğaziçi imar yasasına aykırılık" ve "İmar kirliliğine neden olma" soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. Çetin, adliyeden ayrıldığı sırada iddialar hakkında ne diyeceği soruşması üzerine "Bu kadar saçma bir şey duymadım" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen Sinan Çetin hakkında, Sarıyer’de bulunan bir arazisine 'izinsiz 4-5 adet kaçak yapı yaptırdığı' iddiasıyla yapılan ihbar ve suç duyurusu üzerine, "Bogˆazic¸i imar yasasına aykırılık" ve "I·mar kirliligˆine neden olma" suçlamalarıyla sorus¸turma bas¸lattı. Çetin, 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa davet edildi.
"BU KADAR SAÇMA BİR ŞEY DUYMADIM"
İfade vermek üzere bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmar Suçları Soruşturma Bürosu'na gelerek ifade veren Çetin, savcıya ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.
Konuya ilişkin açıklama yapmayan Çetin, gazetecilerin kendisine iddiaları sorması üzerine ise, "Bu kadar saçma bir şey duymadım" dedi.
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