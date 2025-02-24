Yönetmen Sinan Çetin hakkında soruşturma başlatıldı!

Yönetmen Sinan Çetin hakkında 'Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık' ve 'İmar Kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yönetmen Sinan Çetin hakkında soruşturma başlatıldı!
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DHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 16:55

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yönetmen Sinan Çetin hakkında ‘Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık’ ve ‘İmar Kirliliğine neden’ olma suçlarından soruşturma başlattı. Sinan Çetin, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

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Etiketler: #Sinan Çetin

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