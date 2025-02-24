Yönetmen Sinan Çetin hakkında soruşturma başlatıldı!
Yönetmen Sinan Çetin hakkında 'Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık' ve 'İmar Kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yönetmen Sinan Çetin hakkında ‘Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık’ ve ‘İmar Kirliliğine neden’ olma suçlarından soruşturma başlattı. Sinan Çetin, şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.
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