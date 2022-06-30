Yoğun bakımdaydı: Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

Yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Killa Hakan'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Covid-19'a yakalanan ünlü rapçinin en son bağışıklık sisteminin çöktüğü açıklanmıştı.

30 Haziran 2022 Perşembe, 09:31
Yoğun bakımdaydı: Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
Abone Ol google-news

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü rapçi Killa Hakan'ın yoğun bakıma kaldırıldığı ve durumun çok ciddi olduğu ortaya çıkmıştı. 

Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 49 yaşındaki şarkıcının durumu ağırlaşmış, virüsün böbreklerine ve akciğerlerine hasar vermesinin ardından bağışıklık sistemi çökmüştü.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Ünlü rapçiden güzel haber geldi. Killa Hakan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.


Killa Hakan
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler