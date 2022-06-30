Yoğun bakımdaydı: Killa Hakan'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

30 Haziran 2022 Perşembe, 09:31

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü rapçi Killa Hakan'ın yoğun bakıma kaldırıldığı ve durumun çok ciddi olduğu ortaya çıkmıştı.

Koronavirüse yakalandığı öğrenilen 49 yaşındaki şarkıcının durumu ağırlaşmış, virüsün böbreklerine ve akciğerlerine hasar vermesinin ardından bağışıklık sistemi çökmüştü.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Ünlü rapçiden güzel haber geldi. Killa Hakan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi.