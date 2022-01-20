İstanbul'da kar ne zaman başlayacak? AKOM'dan Cumhuriyet TV'ye açıklama

20 Ocak 2022 Perşembe, 17:21

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre İstanbul cuma gününden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Afet Koordinasyon Merkezi'nden meteoroloji uzmanı Osman Çaylak, Cumhuriyet'e önümüzdeki günlerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İSTANBULLULARI BU HAFTA NELER BEKLİYOR?

Meteoroloji uzmanı Osman Çaylak,İstanbul'un hava durumu ile ilgili konuştu.

Çaylak, önümüzdeki hafta boyunca İstanbul'da sıcaklığın azalacağını, önümüzdeki 6-7 gün boyunca soğuk havayla karşı karşıya kalınacağını belirtti ve ekledi: ''Bu süreç uzadığı zaman olayın şekli değişiyor. Vatandaşların daha tedbirli olmaları gerekiyor. Bu konuda elektrikte aksamalar yaklaşabilir, elektirik kesintileri olabilir. Suda doğalgaz kesintilerinin yaşanma ihtimali olabiliyor. Bunu daha önceki tecrübelerimizde de gördük. Biz yapacaklarımızı planladık, geniş bir tecrübemiz var.''

Tüm birimlerin kendi üzerine düşeni ihbarlar doğrultusunda yağacağını belirten Çaylak, yağışların daha çok yağmur şeklinde olacağını ancak akşam saatlerinden itibaren yer yer kar yağışlarının beklendiğini belirtti.

Çaylak, sözlerine şu şekilde son verdi: "Gün gün ilçeler değişecek ama beş günlük süreyi düşünürsek Anadolu Yakası, doğu ilçelerimiz Şile, Çekmeköy, Pendik, Kartal, Tuzla gibi ilçelerimiz yağışlardan daha fazla etkilenecek."