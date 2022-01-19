Yoğun kar yağışında mahsur kalan yurttaşlar fırsatçılığa isyan etti: 'Perişan olan insanımızı kazıklamayı seviyor!'

19 Ocak 2022 Çarşamba, 12:48

Gaziantep'te etkili olan kar çileye dönüştü. Kar ve tipi nedeniyle araçlar yollarda, yurttaşlar ise araçlarda saatlerce mahsur kaldı.

Etkili kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu trafiğe kapandı. Açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, otoyolda kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğunu söyledi. "TAG otoyolunda ulaşım sağlanamıyor" diyen Gül, 2 bin 800 kişinin kurtarıldığı bilgisini vermişti.

"PERİŞAN OLAN İNSANIMIZI KAZIKLAMAYI SEVİYOR!"

Öte yandan yurttaşlar kar yağışından korunmak için çevrede yer alan tesislere sığındı.

Tesisin fırsatçılık yapıp çayı 2 Lira'dan 4 Lira'ya çıkarması ise sosyal medyada gündem oldu.

Bir Twitter kullanıcısı ise durumu şöyle özetledi:

"Dün gece bu tesiste çay 2 TL'idi. Şu an 4 TL. Fiyat artışı aynı şekilde yemeklerde de var. İnsanımız zor durumda olup perişan olan insanımızı kazıklamayı seviyor!"