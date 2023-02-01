Yoğun sis ve kar, kazaya neden oldu: 2'si ağır, 5 yaralı
Diyarbakır’da yoğun sis ve kar yağışının olduğu bölgede sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole devrildiği kazada, 2’si ağır, 5 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 15.00 sıralarında Diyarbakır- Viranşehir yolu Karacadağ mevkisinde meydana geldi. Yoğun sis ve kar yağışının olduğu bölgede sürücüsünün kontrolünden çıkan 02 FT 882 plakalı otomobil, şarampole devrildi.
ARAÇTA SIKIŞTILAR
Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 yaralı, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
2’si ağır, 5 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü iş insanının 24 yaşındaki kızı evinde ölü bulundu
- Başkonsolosluk kapatıldı, randevular iptal edildi
- Çataklı itirafını görmezden geldiler
- Erdoğan'a şarkılı yanıt
- Citroen, Retromobile 2023'te geleceğe ışık tutuyor
- Yaşlı kadını herkesten gizlediler
- 'Kırkının çıkmasını bekliyoruz...'
- Emek ve Özgürlük İttifakı’nın adayını açıklayacağı tarih
- Erdoğan'dan grubuna sitem: Hakkımı helal etmiyorum
- 'Tarihteki en büyük hatalardan'