YÖK Başkanı üniversiteleri eleştirdi: Tümü birbirinin benzeri olma yönünde
YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin birbirlerinin benzeri olma yönünde bir eğilim olduğunu kaydetti, söz konusu durumu eleştirdi: "Falanca üniversitede bu fakülte var, bizim üniversitede de bu fakülte olsun', 'Falanca üniversitede şu enstitü var, bizde de aynısı olsun' tarzı beklentiler aslında üniversiteyi farklılaştırmıyor, üniversiteyi birbirine benzetiyor."
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim sistemindeki üniversitelerin mevcut durumları değerlendirildiğinde, tümünün birbirinin benzeri olma yönünde bir eğilim sergilediğini söyledi.
Prof. Dr. Özvar, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Mavi Salon'da düzenlenen Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 5. Dönem Toplantısı'nda değerlendirmelerde bulundu.
Özvar, YÖK olarak son dönemde, özel önem verdikleri konulardan birisinin de "üniversitelerde misyon farklılaşması" olduğunu hatırlatarak, temel çıktılarda birbirine benzeyen üniversitelerin, eğitim-öğretim ve araştırmada beklenen evrensel niteliklerden taviz vermeden, bulundukları coğrafyanın muhitin ihtiyaçları ve nihayet sahip oldukları potansiyel ve kapasiteye göre stratejilerini gözden geçirerek farklılaşabilmesi gerektiğini dile getirdi.
YÖK olarak, yükseköğretimin eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmeti kapsayan bütün süreçlerinde "kalite, çeşitlilik, farklılık ve bölgesel gelişme odaklı" bir planlama anlayışını ve yaklaşımını önemsediklerini vurgulayan Özvar, "Yapısal değişim niteliğindeki en önemli girişimlerimizden birisi olan üniversitelerimizin bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşmasına yönelik çalışmalarımızı da bu kapsamda değerlendiriyor ve bu alandaki faaliyetlerimizi üniversitelerimiz ve tüm paydaşlarımızla birlikte bundan sonra da güçlendirerek devam ettirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
'ÜNİVERSİTELERDE BİRBİRİNİN BENZERİ OLMA YÖNÜNDE EĞİLİM VAR'
Üniversitelerin gelişimindeki sorunlara yönelik de değerlendirmede bulunan Özvar, şunları kaydetti:
- Bugün yükseköğretim sistemimizde üniversitelerimizin mevcut durumları değerlendirildiğinde, tümünün birbirinin benzeri olma yönünde bir eğilim sergilediği görülüyor. 'Falanca üniversitede bu fakülte var, bizim üniversitede de bu fakülte olsun', 'Falanca üniversitede şu enstitü var, bizde de aynısı olsun' tarzı beklentiler aslında üniversiteyi farklılaştırmıyor, üniversiteyi birbirine benzetiyor. Bu noktada rekabet ve etkinliğin sağlanabilmesi için her üniversitemiz kendisini diğer üniversiteden tefrik edecek hususiyetlerin üzerinde çalışması ve bu konu üzerine odaklanmasının fevkalade önemsiyor ve destekliyoruz.
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