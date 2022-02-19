YÖK raporu kaliteyi ortaya koydu, akademisyenler bilim üretemiyor
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), “Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2021” yayımlandı. Buna göre, üniversitelerin 2020’de açılan kontenjanlarının doluluk oranı yüzde 89.76 olarak gerçekleşti. Öğrenci başına düşen ortalama elektronik yayın sayısı 55 olarak tespit edilirken, birin altında e-yayın düşen üniversite sayısı 15 olarak kayıtlara geçti.
Ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı akademinin durumunu gözler önüne serdi.
Buna göre, üniversitelerin ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı ortalaması 198. Ancak öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ortalaması yalnızca 0.20. Uluslararası hakemli dergilerdeki yayın sayısı 401, öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ortalaması da 0.40. 2016-2020 döneminde yayımlanmış ve en yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf almış yayın sayısı 500 ve üzeri olan üniversite sayısı da 10’da kaldı.
İLK 500’DE ALTI ÜNİVERSİTE
Raporda, üniversitelerin 2020’ye ilişkin “Times Higher Education (THE)”, “QS World University Rankings” veya “Academic Ranking of World Universities (ARWU)” sıralamalarına göre akademik başarılarına yer verildi. Bu sıralamalarda yer almayı başaran üniversite sayısı 34 oldu. Bunların 17’si ilk binde, altısı ilk 500’de yer alabildi. 2020’de 186 üniversite, bütçelerinin ortalama yüzde 3.36’sını Ar-Ge kapsamında harcarken, bütçesinin yüzde 15 ve üzerini Ar-Ge için harcayan üniversite sayısı beş oldu. 2020’de öğrenci başına harcama tutarı ortalama 15 bin 825 lira olarak açıklandı.
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