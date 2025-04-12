İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan ilk kez anlattı: "Garson yaklaşıp 'Hesabınızı Ekrem Başkan ödedi' dedi..."

Yayınlanma: 12.04.2025 - 13:12

Güncelleme: 12.04.2025 - 13:12

“Saray” talimatı ile İBB'ye yönelik başlatılan operasyonda tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdiği iddiasıyla açılan davada dün hakim karşısına çıktı.

İmamoğlu tehdit iddiasını reddetti, tarihi bir savunma yaptı. Mahkeme heyeti, davayı 16 Haziran'a ertelendi.

AVUKATINDAN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medya hesabından dün duruşma sonrası yaşadığı bir olayı paylaştı.

Pehlivan, “Duruşma sonrası bir yerde tek başıma yemek yedim. Hesabı istediğimde, garson yaklaşıp ‘Ekrem Başkan hesabınızı ödedi, afiyet olsun’ dedi. O an anladım: Bu sadece bir yemek değil, bir dayanışma mesajıydı" dedi.

"GARSON YANIMA YAKLAŞTI..."

Pehlivan’ın X’teki paylaşımı şöyle:

“'Bu hukuksuzlukları gerçekten aşabilecek miyiz?’ diye çok soran oluyor.

Dün Sayın İmamoğlu’nun duruşma sonrası bir yerde tek başıma yemek yedim. Hesabı istediğimde, garson yaklaşıp ‘Ekrem Başkan hesabınızı ödedi, afiyet olsun’ dedi.

O an anladım: Bu sadece bir yemek değil, bir dayanışma mesajıydı.

Ekrem İmamoğlu kendini milletine emanet etti. Ve milleti, ona da, onun adalet mücadelesine de sahip çıkıyor.

Umutsuzluğa yer yok.

Evet, aşacağız.

Evet, kazanacağız.”