Yökdil/1 sonuçları açıklandı!

ÖSYM'nin açıklamasına göre 29 Mart'ta duyurulacak olan YÖKDİL sonuçları bir gün erken açıklanarak erişime açıldı.

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2022 Pazartesi, 11:47
Yökdil/1 sonuçları açıklandı!
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 13 Mart'ta uygulanan 2022/YÖKDİL-1 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 

YÖKDİL SONUÇLARINA ERİŞİM 

Adaylar sınav sonuçlarını, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' sitesinden öğrenebilecekler.



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