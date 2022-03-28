Yökdil/1 sonuçları açıklandı!
ÖSYM'nin açıklamasına göre 29 Mart'ta duyurulacak olan YÖKDİL sonuçları bir gün erken açıklanarak erişime açıldı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 13 Mart'ta uygulanan 2022/YÖKDİL-1 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
YÖKDİL SONUÇLARINA ERİŞİM
Adaylar sınav sonuçlarını, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' sitesinden öğrenebilecekler.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) March 28, 2022
13 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2022-YÖKDİL/1 sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.@erolozvar @YuksekogretimK
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