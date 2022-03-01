Uçak Bakım Mühendisliği için YÖK ve ÜAK belgeleri verdi
Uçak Bakım Mühendisliği bölümü mezunları, kendilerine verilen 'Eleman' unvanına karşı Ankara İdare Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkeme söz konusu davada verdiği ara kararda 4 üniversiteden konu ile ilgili görüşlerini istedi.
Edinilen bilgiye göre; mahkeme ara kararında, değerlendirmesi istenen üniversitelerin görüşlerinin mahkemeye sunulmasını istedi.
Söz konusu görüşleri inceleyecek olan mahkeme, son kararı verecek.
NE OLMUŞTU?
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) 4 yıllık teknik nitelikte uçak bakım eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının mezunlarına 'Uçak Bakım Elemanı' unvanını vermişti. 4 yıllık uçak bakım eğitimi alan binlerce okul mezunu tarafından yapılan yazılı itirazlar sonrasında 'Uçak Bakım Elemanı' unvanı iptal edilerek Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK)’dan görüş istenmişti.
ÜAK ve YÖK; İTÜ, ESTÜ, ERÜ ve İSTÜ’den bölüm müfredatı ve mezunların unvanlarının bir defa daha değerlendirilmesini istemiş ve bu defa da “Lisansiyer” unvanını vermişti.
Söz konusu kararlar sonrasında bazı mezunlar konuya mahkemeye taşıdı.
Mahkeme de Erciyes Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve İTÜ’nün görüşlerinin mahkemeye sunulmasını istedi.
Görüşleri inceleyecek olan mahkeme son kararı verecek.
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