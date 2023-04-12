Yol çalışması yapan işçilere araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da yolda çalışma yapan 4 işçiye, hafif ticari araç çarptı. Kazada, işçilerden 3’ü öldü, diğeri ise yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 11:27
Yol çalışması yapan işçilere araç çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
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Diyarbakır-Elazığ karayolunun 20'nci kilometresinde meydana gelen olayda, yolda çalışma yapan Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışanı 4 işçiye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı.

Kazada, işçilerden 3’ü hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Sürücü, aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, cenazeler ise otopsi için morga götürüldü.


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