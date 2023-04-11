Tarım Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: DSİ'ye 1727 işçi alınacak!

Devlet Su İşleri'nde istihdam edilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "2023 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz" dedi.

AA
Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:22
Tarım Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: DSİ'ye 1727 işçi alınacak!
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri'nde (DSİ) istihdam edilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

ÇEŞİTLİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK!

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"DSİ Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere; 2023 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun."


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