Tarım Bakanı Vahit Kirişci duyurdu: DSİ'ye 1727 işçi alınacak!

Yayınlanma: 11.04.2023 - 11:22

Güncelleme: 11.04.2023 - 11:25

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Devlet Su İşleri'nde (DSİ) istihdam edilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu.

ÇEŞİTLİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK!

Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"DSİ Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere; 2023 Nisan ve Mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Hayırlı, uğurlu olsun."