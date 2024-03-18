Yol çalışması yapılan bölgede heyelan oldu: 'İki gündür duvar çalışması yapıyorduk'

Trabzon'da bulunan Of-Hayrat Karayolu'nda meydana gelen çökme sonrası gece ulaşıma kapanan yol sabah saatlerinde tek taraflı olarak trafiğe açıldı.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 17:27
Yol çalışması yapılan bölgede heyelan oldu: 'İki gündür duvar çalışması yapıyorduk'
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Trabzon'un Of ile Hayrat ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda dün gece heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu meydana gelen çökme sonrası karayolu ulaşıma kapanırken, sabah saatlerinde yapılan çalışma ile yol tek taraflı olarak trafiğe açıldı.

Of-Hayrat Karayolu çalışması sırasında dün itibariyle yolda kayma meydana geldi. Yol çalışması ve yağmurunda etkisiyle oluşan yol kayması sonucu herhangi bir can ve mal kaybı oluşmadı. Tek taraflı ve tali yollardan kontrollü bir şekilde trafiğe açılan yolda, duvar yapım çalışmaları sürüyor.

"DUVARIN ARKASINDA KAYMA OLDU"

Yaklaşık iki aydır yol yapım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden yol yapım firma sahibi Hasan Taşkara, "İki gündür bu mevkide taş duvar çalışması yapıyorduk. Temeli döktük. İki gündür yağmurunda etkisiyle duvarın arkasında kayma oldu. Herhangi bir olumsuzluk yok. Kontrollü olarak trafikte geçişleri sağlıyoruz. Bu gün akşama kadar yolu trafiğe tamamen açmayı planlıyoruz" dedi.


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