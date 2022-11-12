Yol çalışmasını fark etmedi, bariyerlere çarparak takla attı
İstanbul Arnavutköy'de yol çalışmasını son anda fark eden hafif ticari araç sürücüsü, bariyere çarparak takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde gece saatlerinde seyir halindeki 34 DOH 174 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Yunus Emre Beyazkılınç yol çalışmasını son anda fark ederek bariyere çaptı.
Çarpmanın etkisiyle Beyazkılınç'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak yola devrildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Trafikteki diğer sürücüler yardıma koşarak, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Araç içindeki Melih Kocaman, İsmail Beyazkılınç ve Yunus Emre Beyazkılınç olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeni ile yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Video Haberler
- 23 yıldır ekmek üretiyor
- Matrah düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
- “Kültürel İktidar Tartışmaları”
- Artık güven altında
- Faydasını bir 'bileydin'
- Gibon çiftinin yavrusu dünyaya geldi
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde saat 09.05’te hayat durdu
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
En Çok Okunan Haberler
-
- Duruşma 14 Aralık'a ertelendi
- 14 yaşındaki Dicle, iş cinayetinde hayatını kaybetti
- Maçoğlu'na bardak fırlattılar!
- Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
- Duruşma sonrası ilk açıklama
- Müge Anlı'nın programında 'çoklu ilişki' itirafı
- Erzincan'da korkutan deprem
- Cem Özer'den yıllar sonra gelen kavga itirafı
- Rus turistin darbettiği işletmeci yaşamını yitirdi!
- Hapis cezası ve siyasi yasak istemine CHP’lilerden tepki