Yol durumu: Karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşaklarında bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Lapseki ve Gelibolu yönlerinde birer şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım her iki yönde çift şeritten sürdürülüyor.
TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü devam ediyor.
Karasu-Sakarya yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Karasu yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Sakarya yönünden gidiş-geliş olarak sürdürülüyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
İzmir-Torbalı-Belevi yolunun 15-17. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Karamanlı-Burdur yolunun 22-25. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Karamanlı-Burdur istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Burdur-Karamanlı istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Taşucu-Silifke yolunun 50-54. kilometrelerinde (Boğsak mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 16 Haziran'a kadar 15.15-16.15 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.
Çanakkale İskelesi-Beyçayırı ayrımı-Lapseki yolunun 23. kilometresinde köprü genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten iki yönlü yapılıyor.
Hasköy-Çamlıçatak kesimindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.
Karabük-Çankırı il sınırı-Çerkeş yolunun 11-14. kilometrelerinde enerji iletim hattı yenileme çalışmaları nedeniyle 20 Haziran'a kadar İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülecek.
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