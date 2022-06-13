Yol durumu: Karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolunun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeler arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün, 22.00-06.00 saatlerinde, önce İstanbul istikameti çalışmanın bitimi akabinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı-Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerinde bulunan Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-8. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ettiğinden yol trafiğe kapatılarak ulaşım Toprakkale il yolundan sağlanıyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ünye-Fatsa yolunun 0-4. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
İnegöl-Yenişehir yolunun 0-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif güzergahlardan sürdürülüyor.
Elazığ-Bingöl il sınırı-Karlıova yolunun 33-35. kilometrelerinde (Bingöl şehir geçişi) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Artvin-Şavşat yolunun 10-32. kilometrelerinde yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması devam ettiğinden ulaşım, tek şeritten ve kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak devam ediyor.
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