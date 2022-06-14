Yol durumu: Karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 4-6, Malatya-Darende yolunun 33-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 22-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Ünye-Fatsa yolunun 17-24. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü devam ediyor.
Bolu-Karabük il sınırı-Çerkeş yolunun 10-14. kilometrelerinde enerji iletim hattı yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.
Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Toprakkale yolundan izin veriliyor.
Hasköy-Çamlıçatak kesimindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 50-52. kilometrelerinde hafriyat yüklü kamyonların yolun karşısına geçmeleri için geçici kavşak oluşturuldu. Bu kesimde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Digor-Iğdır yolunun 55-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Video Haberler
- Adana'da işlek caddede drifte 9 bin lira ceza
- Başkent'te sele yakalanan sürücünün zor anları
- Euro/TL'de artış sürüyor
- 'Reis’e operasyon çekiliyor'
- “siz bu ülkede eğrinin, doğrunun, farkındaysanız...
- Polisten kaçan hırsızlar kamyonetle pastaneye girdi
- Akşener:“büyükler adına bütün gençlerden özür diliyorum
- Yüksel Ustahüseyin cinayetinde çok sayıda tutuklama
- Hatay’da Suriyeliler çoğaldı
- 'Çıplak vatandaş' sorununun sebebi ne?
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- İsrail'den 'İstanbul' uyarısı
- EPGİS'ten motorin zammı açıklaması
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- Aykut Erdoğdu ve Avukat Tuba Torun dünyaevine girdi
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- Helikopter kazasındaki soru işaretleri