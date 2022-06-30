Yol durumu: Karayollarında son durum

30 Haziran 2022 Perşembe, 08:57

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun her iki istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametlerden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerindeki ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

İzmit-Sakarya yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 2-3. kilometrelerindeki sel hasarı sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çavdır-Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Çavdır-Söğüt istikametinde iki yönlü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Diyadin ayrımı-Doğubayazıt yolunun 28-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-40. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması yürütülüyor. Bu nedenle ulaşım tek şeritten kontrollü ve aralıklarla trafiğe kapatılarak sağlanıyor.