Yol durumu: Karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle 21.00-07.00 saatlerinde otoyolun her iki istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametlerden iki yönlü izin veriliyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerindeki ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla Çeşme-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
İzmit-Sakarya yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 2-3. kilometrelerindeki sel hasarı sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Çavdır-Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Çavdır-Söğüt istikametinde iki yönlü sürdürülüyor.
Diyarbakır-Siverek yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Diyadin ayrımı-Doğubayazıt yolunun 28-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Artvin-Erzurum yolunun 0-40. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması yürütülüyor. Bu nedenle ulaşım tek şeritten kontrollü ve aralıklarla trafiğe kapatılarak sağlanıyor.
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