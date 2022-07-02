Yol durumu: Karayollarında son durum

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 08:36

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova ile Kavacık kavşakları arasındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı Kavşağı-D100 Ayrımı-Bolu Batı kavşağı bağlantı yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım Bolu-Doğu ve Abant kavşakları üzerinden sağlanıyor.

Doğankent-Kürtün-Torul yolunun 32. kilometresinde yol şevi temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kısa sürelerle trafiğe kapatılarak gerçekleştirilecek.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 1. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Karlıova yolunun 31-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa İnegöl yolunun 4-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 13-14. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle yol, 4-5 Temmuz tarihlerinde 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.