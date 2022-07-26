Yol durumu: Trafikte ve karayollarında son durum

26 Temmuz 2022 Salı, 09:44

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durum bültenine göre, İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nde, bölünmüş yolun İkizdere-İspir yönünde bulunan tüpünde yapılacak elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 30 Temmuz'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 49-50. kilometrelerinde yapılan yol şevi temizlik çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılacak.

Ezine-Küçükkuyu yolunun 43-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Çanakkale-Küçükkuyu yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer kesimden iki yönlü sağlanıyor.

İzmit-Sakarya yolunun 0-3. kilometrelerinde yol yapım onarım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten yapılıyor.

Eskişehir-Seyitgazi-Afyon yolunun 43-53. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması olduğundan ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde Arsan Köprülü Kavşağı mevkisinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Bozkır-Hadim yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.