Yol kenarına bırakılan çuvallardan binlerce 'silah parçası' çıktı

Konya'nın Derbent ilçesinde, yol kenarındaki çuvallarda bulunan silah parçalarına el konuldu.

Yol kenarına bırakılan çuvallardan binlerce 'silah parçası' çıktı
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AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 12:52

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kara yolunun kenarındaki çuvallarda silah parçaları bulunduğu ihbarı aldı.

Harekete geçen ekipler, 13 çuvalda, 417 tabanca namlu bloğu, 696 tabanca icra mili, 1726 kancalı demir parçası, 4 santimlik 633 yay, 723 çentikli demir parçası ve 7 santimlik 82 yay ele geçirdi.

Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #konya

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