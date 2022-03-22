Yol kenarına el bombası atılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 5’e yükseldi
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki 2 kişi, yakalanacaklarını anlayınca yanlarındaki patlayıcıyı yol kenarına atması sonrasında başlatılan operasyonda 3 şahıs daha yakalandı, gözaltı sayısı 5’e çıktı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Dörtyol’da dur ikazına uymayan bir araçtan polise yakalatmamak için dışarıya atılan poşet içerisinde 1 adet el bombası, araç içerisinde yapılan aramada 21.7 gram eroin, 12 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirilmişti.
Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında araçla kaçarken yakalanan 2 şahıs ile bağlantılı olduğu belirlnen 3 şüphelinin ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 49 adet MG3 fişeği, 1 adet 12,7 uçaksavar, 2 adet Kanas fişeği, 1 adet 7.62x39 Kaleşnikof fişeği, 2 adet M16 fişeği, 1 adet el bombası, 1 adet kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların önceki tarihlerde de narkotik ve hırsızlık suçlarından kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı.
İlgili Haberler
- Hatay'da polisten kaçan otomobilden yol kenarına el bombası atıldı
- Hakkari'de polis memurunun sürücülüğünü yaptığı araçtan 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı
- Polisin sert müdahalesi gündem olmuştu: AKP-Furkan Vakfı geriliminin arkasında ne var?
Video Haberler
- Esra Ersoy gözaltına alındı
- Bingöl’deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit
- Hırsızlık şüphelisi ayakkabıları çalmakta kararsız kaldı
- 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sips
- Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet iste
- İstanbul'da taksici dehşeti: Genç kadını darp etti
- Üniversite öğrencisi Furkan 4 gündür kayıp
- Bir zamanların belediye başkanı şimdinin çaycısı
- İlyas Salman hakim karşısında
- AKP'li isimden itiraf gibi sözler!
En Çok Okunan Haberler
- Yol kenarına atılan el bombaları: Gözaltı sayısı yükseld
- Bingöl’deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit
- SOL Parti’den seçimlere ilişkin çağrı
- Dengeleri değiştirecek sonuç
- Bakan Koca telefon etmiş
- 'Cumhur'un seçim planını yazdı
- Comolli, İstanbul'da bir restoranda görüntülendi
- Apple'dan 'pili çabuk biten' modeller için açıklama
- CHP'den polisler hakkında suç duyurusu
- Meteoroloji o bölgeyi uyardı: Yoğun kar geliyor!