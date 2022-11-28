Yol kenarında ölü bulunmuştu: 9 aracın çarptığı ortaya çıktı!
Kastamonu'da karayolunda ölü bulunan yurttaşın, yolun karşısına geçmek isterken 9 aracın çarpması neticesinde öldüğü tespit edildi.
23 Kasım'da Kastamonu-Taşköprü karayolu Ayvalı köyü mevkiinde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde A.A. isimli yurttaş yol kenarında ölü bulundu.
Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri A.A.’nın trafik kazası neticesinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.A.'ya çarptıktan sonra kaçtığı değerlendirilen araç sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.
144 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından 7 PTS, 58 Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameraları ve 9 güvenlik kamerası incelendi.
Yapılan inceleme neticesinde A.A. isimli şahsa anayol üzerinde çarptıktan sonra ölümüne sebebiyet veren ve olay yerinden kaçan aracın Z.T. isimli şahsa ait olduğu belirlendi.
Kamera kayıtlarının incelenmesi ve detaylı çalışmalar esnasında 8 aracın daha A.A. isimli şahsa çarptığı tespit edildi. A.A.’ya çarptıktan sonra olay yerinden sis ve karanlıktan faydalanarak kaçan Z.T.'nin ara yollara saparak kaçtığı ve 3 gün boyunca gizlendiği belirlendi. Kaçan Z.T. isimli şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.T., tutuklandı.
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