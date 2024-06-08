Yol kenarından başından vurulmuş halde ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi başından uzun namlulu silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 08.06.2024 - 19:02
Yol kenarından başından vurulmuş halde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Adnan Menderes Mahallesi 562 sokak üzerinde saat 16.30 sıralarında bir kişinin başından vurulmuş halde yol kenarında hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede de şahsın ismini Gürhan Küçük (45) olduğu tespit edilirken, Küçük’ün elinde bulunan uzun namlulu silahla kendi hayatına son verdiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Küçük’ün cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Acil haberleri 112 Acil haberleri

İlgili Haberler

Uşak’ta iş cinayeti: 9. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Uşak’ta iş cinayeti: 9. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Çağla Tuğaltay cinayeti üzerinden 24 yıl geçti

Çağla Tuğaltay cinayeti üzerinden 24 yıl geçti
Sadece boşanmak istemişti: Fatma Narman cinayetinde yeni gelişme

Sadece boşanmak istemişti: Fatma Narman cinayetinde yeni gelişme
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler