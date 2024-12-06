Yol kontrolünde ele geçirildi: Tam 1 milyon 20 bin TL değerinde...

Diyarbakır’da Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yol kontrol ve arama noktasında, bir araçta piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 20 bin TL değerinde çeşitli kaçak ürünler ele geçirdi.

Yol kontrolünde ele geçirildi: Tam 1 milyon 20 bin TL değerinde...
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 12:40

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bismil İlçe Jandarma Komutanlığınca ele geçirilen kaçak malzemelere el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, ele geçirilen malzemeler arasında 484 adet adaptör, 505 adet şarj kablosu, 30 adet kablosuz kulaklık ve 97 adet tuşlu cep telefon olduğu belirtildi.

BİR KİŞİ BAŞSAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, M.T. isimli şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.


Etiketler: #Diyarbakır Valiliği #diyarbakır

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