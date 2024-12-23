Yol kontrolünde yakalandılar... Amasya'da kaçak göçmen operasyonu: 2 gözaltı

Amasya'da otomobildeki 4 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü ile araçtaki bir kişi gözaltına alındı.

Yol kontrolünde yakalandılar... Amasya'da kaçak göçmen operasyonu: 2 gözaltı
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AA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 16:19

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrol noktasında otomobili durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü ile araçtaki bir kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Etiketler: #amasya

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