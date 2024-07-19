Yola beton dökülen mikserin sürücüsüne para cezası

Bartın'da trafikte mikserden yola beton döküldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, mikser şoförüne 1440 TL para cezası kesti.

DHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:39
Abone Ol google-news

Olay, sabah saatlerinde Bartın-Karabük yolu Özel İdare Kavşağı’nda meydana geldi.

Kırmız ışıkta bekleyen 34 FAE 658 plakalı, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen beton mikserinden yola beton döküldüğünü gören kişi, cep telefonu ile o anları kaydetti.

Durumdan habersiz olan mikser şoförü, kırmızı ışığın yeşile dönmesiyle yola devam etti. Araç hareket halindeyken de beton dökülmeye devam etti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma yapan polis ekipleri, araç ve sürücüyü tespit etti. Ekipler, mikser şoförüne 1440 TL para cezası kesildi.


Bartın haberleri Beton mikseri haberleri Beton haberleri

İlgili Haberler

Aydın'da yüksek bir beton bloktan düşen işçi öldü

Aydın'da yüksek bir beton bloktan düşen işçi öldü
‘Betonlaşmaya izin vermeyeceğiz’

‘Betonlaşmaya izin vermeyeceğiz’
Beton mikseriyle çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Beton mikseriyle çarpışan motosikletli hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler