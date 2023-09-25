Yola çıkacaklar dikkat: Bolu Tüneli tek yönlü trafiğe kapatıldı

TEM'in Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında 46 gün süreyle yapılacak olan onarım çalışması nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.

İHA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 12:50
Yola çıkacaklar dikkat: Bolu Tüneli tek yönlü trafiğe kapatıldı
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Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde 46 gün süreyle yapılacak olan onarım çalışması başladı.

Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında (Bolu Tüneli dahil) kalan 23 kilometrelik kesimde, tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılacak.

İSTANBUL YÖNÜ TRAFIĞE AÇIK

Saat 11.00 itibarıyla Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki gişelerinden otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Otoyolda çalışmalar 9 Kasım 2023 Saat 17.00’a kadar 46 gün sürecek.

46 günlük süreçte otoyolun Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında Ankara istikameti trafiğe kapalı kalacak. Ankara istikametindeki trafik, D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak.

Öte yandan otoyolun İstanbul istikameti ise trafiğe hizmet vermeye devam edecek.


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