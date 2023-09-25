Yola çıkacaklar dikkat: Bolu Tüneli tek yönlü trafiğe kapatıldı
TEM'in Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında 46 gün süreyle yapılacak olan onarım çalışması nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı.
Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde 46 gün süreyle yapılacak olan onarım çalışması başladı.
Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında (Bolu Tüneli dahil) kalan 23 kilometrelik kesimde, tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılacak.
İSTANBUL YÖNÜ TRAFIĞE AÇIK
Saat 11.00 itibarıyla Düzce’nin Kaynaşlı ilçesindeki gişelerinden otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Otoyolda çalışmalar 9 Kasım 2023 Saat 17.00’a kadar 46 gün sürecek.
46 günlük süreçte otoyolun Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında Ankara istikameti trafiğe kapalı kalacak. Ankara istikametindeki trafik, D-100 Devlet Yolu üzerinden sağlanacak.
Öte yandan otoyolun İstanbul istikameti ise trafiğe hizmet vermeye devam edecek.
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