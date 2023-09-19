Lemi Çelik
Lemi Çelik Son Yazısı / Tüm Yazıları

Futbolun sorunu

19 Eylül 2023 Salı

Bu sezon Süper Lig’in çok daha çekişmeli, kaliteli, yarışmacı geçeceği kesin. 4 büyükler çok kaliteli, doğru, iyi transferler yaptı. G.Saray kadro olarak çok önde görülse bile F.Bahçe Cengiz, Dzeko, Tadic, Szymanski gibi takviyelerle çok iyi bir forvet hattı oluşturdu. Sarı-Lacivertlilerin büyük bir sorunu var, orta sahası çok yetersiz. Bu bölgeye devre arası 1-2 takviye yaparsa çok iyi bir kadroyla şampiyonluğun en büyük adaylarından olacak. G.Saray zaten şampiyonluğun büyük favorilerinden. Kadrosu çok geniş, zengin. Özellikle forvet hattı Türkiye’nin en iyisi diyebilirdik, ama ne zamana kadar? Trabzonspor üç yeni oyuncuyu transfer edene kadar. Onuachu ve Mendy Trabzonspor’a büyük güç kattı, Pepe de hazır olunca fayda sağlayacaktır. Bordo-Mavililer, G.Saray ve F.Bahçe’nin seviyesine geldi, hatta onları geçti diyebilirim.

Beşiktaş’ın en büyük avantajı Şenol Güneş. Ancak kadrosu büyük rakiplerinin gerisinde kaldı. Bu yüzden yarışmada arkada kalabilir. Beşiktaş’ın kulübesi de çok kaliteli değil. Böyle olunca şampiyonluk yarışı şu an kadro kalitesi olarak Trabzonspor ve G.Saray arasında geçecek gibi görünüyor. F.Bahçe’nin forvet hattı olmasına rağmen orta sahadaki eksiklikleri başını ağrıtabilir. 

Sarı-Lacivertlilerin orta sahasının forvete çok katkı sağlamayışı, oyunu tempolu oynamayışı, defanstan aldığı topları çabuk öne doğru oynamayıp kontratak başlatamayışı, bu bölgedeki isimlerin oyunun yönünü çok çabuk değiştiremeyişi önemli eksik. F.Bahçe’nin defansla forvet hattı kopuk, bu boş alanları rakip çok iyi değerlendiriyor ve orta sahayı ele geçiriyor. Bir türlü defans,orta saha, forvet hattında bütün olarak kaliteyi yakalayamayan F.Bahçe bazı maçlarda zorlanacak gibi duruyor. 

PLANSIZLIK İÇİNDELER

Futbolumuzda en önemli konulardan biri yabancı futbolcunun çok olması, yerli oyuncuların azlığı. Türk futbolu, nereye gideceği belli olmayan bir plansızlık içinde. Kısa, orta, uzun vadede bir planın olmayışı, TFF’nin stratejik ilerlemeyişi, Türk futbolu adına gelecek için umut vermediği gibi kulüplerimiz de Avrupa kupalarındaki başarısını tamamen yabancı oyuncuların performansına bağlamış durumda. Takım olarak Avrupa kupalarında başarılı olabiliriz ama Milli Takım olarak geleceğimiz hiç umut vermiyor. 

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Futbolun sorunu 19 Eylül 2023
Ayakkabı sorunu! 15 Ağustos 2023
Okan Buruk’u Gomis kurtardı 2 Haziran 2023

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Laiklik Cumhuriyetin temelidir!
Özdemir İnce
Özdemir İnce Vekâleten düşünme
Ali Sirmen
Ali Sirmen Mollalar doludizgin
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Bizi hep alıcı yaptılar, bir çıkış yolu var mı?
Olaylar Ve Görüşler
Düşman ceza hukuku - Av. Erol TÜRK
Olaylar Ve Görüşler
DGM direnişinin 47’nci yılında, emeğin ve emekçinin durumu - Mehmet Şakir ÖRS
Olaylar Ve Görüşler
Tabandan gelen yenilenme - Selçuk SARIYAR
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Değişimi durdurma değişimi...
Şükran Soner
Şükran Soner Eczacılıktan Çağdaş Yaşam’a.. örgütlü eylemcilikte soluksuz koşu...
Murat Ağırel
Murat Ağırel Kim bu adamlar, kim bu baronlar?
Dikmen Gürün
Dikmen Gürün IO Uluslararası Tiyatro Festivali...
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek SGK ‘Boşandığın eşinle fiilen birlikte yaşıyorsun’ dedi ve aylığımı kesti
Feridun Andaç
Feridun Andaç Yolda, yolculukta...
Lemi Çelik
Lemi Çelik Futbolun sorunu
Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu
Ceylan Adanalı Kabadayıoğlu Yücel'in çiçekleri

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler