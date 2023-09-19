Futbolun sorunu

19 Eylül 2023 Salı

Bu sezon Süper Lig’in çok daha çekişmeli, kaliteli, yarışmacı geçeceği kesin. 4 büyükler çok kaliteli, doğru, iyi transferler yaptı. G.Saray kadro olarak çok önde görülse bile F.Bahçe Cengiz, Dzeko, Tadic, Szymanski gibi takviyelerle çok iyi bir forvet hattı oluşturdu. Sarı-Lacivertlilerin büyük bir sorunu var, orta sahası çok yetersiz. Bu bölgeye devre arası 1-2 takviye yaparsa çok iyi bir kadroyla şampiyonluğun en büyük adaylarından olacak. G.Saray zaten şampiyonluğun büyük favorilerinden. Kadrosu çok geniş, zengin. Özellikle forvet hattı Türkiye’nin en iyisi diyebilirdik, ama ne zamana kadar? Trabzonspor üç yeni oyuncuyu transfer edene kadar. Onuachu ve Mendy Trabzonspor’a büyük güç kattı, Pepe de hazır olunca fayda sağlayacaktır. Bordo-Mavililer, G.Saray ve F.Bahçe’nin seviyesine geldi, hatta onları geçti diyebilirim.

Beşiktaş’ın en büyük avantajı Şenol Güneş. Ancak kadrosu büyük rakiplerinin gerisinde kaldı. Bu yüzden yarışmada arkada kalabilir. Beşiktaş’ın kulübesi de çok kaliteli değil. Böyle olunca şampiyonluk yarışı şu an kadro kalitesi olarak Trabzonspor ve G.Saray arasında geçecek gibi görünüyor. F.Bahçe’nin forvet hattı olmasına rağmen orta sahadaki eksiklikleri başını ağrıtabilir.

Sarı-Lacivertlilerin orta sahasının forvete çok katkı sağlamayışı, oyunu tempolu oynamayışı, defanstan aldığı topları çabuk öne doğru oynamayıp kontratak başlatamayışı, bu bölgedeki isimlerin oyunun yönünü çok çabuk değiştiremeyişi önemli eksik. F.Bahçe’nin defansla forvet hattı kopuk, bu boş alanları rakip çok iyi değerlendiriyor ve orta sahayı ele geçiriyor. Bir türlü defans,orta saha, forvet hattında bütün olarak kaliteyi yakalayamayan F.Bahçe bazı maçlarda zorlanacak gibi duruyor.

PLANSIZLIK İÇİNDELER

Futbolumuzda en önemli konulardan biri yabancı futbolcunun çok olması, yerli oyuncuların azlığı. Türk futbolu, nereye gideceği belli olmayan bir plansızlık içinde. Kısa, orta, uzun vadede bir planın olmayışı, TFF’nin stratejik ilerlemeyişi, Türk futbolu adına gelecek için umut vermediği gibi kulüplerimiz de Avrupa kupalarındaki başarısını tamamen yabancı oyuncuların performansına bağlamış durumda. Takım olarak Avrupa kupalarında başarılı olabiliriz ama Milli Takım olarak geleceğimiz hiç umut vermiyor.