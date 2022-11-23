Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da deniz ulaşımı seferlerine lodos engeli

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler yapılamıyor.

AA
23 Kasım 2022 Çarşamba, 11:23
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul'da deniz ulaşımı seferlerine lodos engeli
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İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı bazı seferler elverişsiz hava koşulları sebebiyle yapılamıyor.

Şehir Hatları'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, kentte etkili olan lodos nedeniyle Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) ile Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferinin Moda uğramasının gerçekleştirilemediği belirtildi.


Lodos İstanbul Şehir Hatları

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