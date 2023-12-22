Yolcu midibüsü kayganlaşan yolda devrildi: 5 kişi yaralandı!
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu midibüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Dargeçit'ten sabah saatlerinde Mardin istikametine giden 47 DB 205 plakalı yolcu midibüsü, Ömerli ilçesine bağlı Alıclı köyü mevkiinde sis ve yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Ömerli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yol bir süre trafiğe kapatılırken, Jandarma ekiplerinin aldığı önlemler sonrasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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