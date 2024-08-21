Yolcu otobüsü, mısır tarlasına girdi; 2'si ağır 14 yaralı

Yayınlanma: 21.08.2024 - 13:12

Güncelleme: 21.08.2024 - 13:12

Kaza, saat 12.00 sıralarında Iğdır Çalpala köyü yakınlarında meydana geldi. Iğdır'dan Trabzon'a giden Hüseyin Sofu (59) yönetimindeki 61 S 2150 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak mısır tarlasına girdi. Kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerlerden çıkarılan yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı.

ÖNÜNE ÇOCUK ÇIKTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Polisin ifadesine başvurduğu Hüseyin Sofu, önüne bir çocuk ile köpeğin çıktığını, onlara çarpmamak için direksiyonu kırdığını, bu sırada kazanın meydana geldiğini söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.