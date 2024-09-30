Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Yaralılar var!

Burdur'un Bucak ilçesi yakınlarında TIR'ın dorsesine çarpan yolcu otobüsü şarampole devrildi, 5 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Yaralılar var!
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DHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 17:06

Kaza, saat 13.00 sıralarında Antalya-Isparta karayolunun Kargı köyü yakınlarında meydana geldi.

İstanbul'dan Antalya'ya giden Temel B. (45) yönetimindeki 07 BIN 659 plakalı yolcu otobüsü, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp karşı yönden gelen Bahri B.'nin (27) kullandığı 32 LT 363 plakalı TIR'ın dorsesine çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada otobüste bulunan 18 kişiden 5'i yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Etiketler: #Burdur #yolcu otobüsü #kaza

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