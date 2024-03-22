Yolcu otobüsünde 3 tabancayla yakalandı

Samsun’da yolcu otobüsündeki bir kişinin üzerinde yapılan aramada 3 adet tabanca ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 15:29
Yolcu otobüsünde 3 tabancayla yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saat 01.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolundaki polis uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden M.E.’nin (62) üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 115 adet tabanca mermisi ele geçirildi. M.E. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.


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