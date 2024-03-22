Yolcu otobüsünde 3 tabancayla yakalandı
Samsun’da yolcu otobüsündeki bir kişinin üzerinde yapılan aramada 3 adet tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saat 01.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolundaki polis uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde seyahat eden M.E.’nin (62) üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 115 adet tabanca mermisi ele geçirildi. M.E. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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