Yolcu otobüsünden 40 adet silah çıktı: 1 tutuklama

Adana polisi Bir yolcu otobüsünün içerisindeki kutuda 40 ruhsatsız silah ele geçirirken şüpheli tutuklandı.

Yolcu otobüsünden 40 adet silah çıktı: 1 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 18.12.2024 - 10:00

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde yüklü miktarda silah olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler bunun üzerine söz konusu otobüsü durdurup arama başlattı. Otobüste yapılan aramada bir kutu içerisinde 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kutunun sahibi S.A. ise gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #Adana

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