Yolcu otobüsünden 40 adet silah çıktı: 1 tutuklama
Adana polisi Bir yolcu otobüsünün içerisindeki kutuda 40 ruhsatsız silah ele geçirirken şüpheli tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde yüklü miktarda silah olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler bunun üzerine söz konusu otobüsü durdurup arama başlattı. Otobüste yapılan aramada bir kutu içerisinde 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kutunun sahibi S.A. ise gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: #Adana
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan ‘Silkeleyin’ dedi, hesaplar bloke edildi
- 'Esad'ın kara kutuları Kandil Dağı'nda!'
- Ünlü iş insanı evinde ölü bulundu!
- Tartışmaların odağındaki otel hakkında flaş gelişme
- 'Bu tonu hatırlıyor musunuz?'
- CHP'den istifa eden 12 kişi AKP’ye geçti
- Harika Avcı'dan üzen haber: 'Polisler içeri girdi...'
- Melih Gökçek'ten AKP'li Tuna'ya ağır salvo!
- İstanbul ve İzmir'de dikkat çeken reklam panoları
- Başkent'te 'Korkutata' saltanatı