Yolcu otobüsünün bagajından 'cephanelik' çıktı!

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, bir yolcu otobüsünün bagajında, ruhsatsız el yapımı 12 tabanca ve şarjör ele geçirildi, araç personeli 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

DHA
31 Mayıs 2022 Salı, 17:04
Yolcu otobüsünün bagajından 'cephanelik' çıktı!
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Tokat'tan Çanakkale'ye giden 60 EU 300 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü M.Ç., aracın bagaj kısmında şüpheli bir paket olduğunu fark etti. Paketi açan ve kutuda 12 tabanca bulan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SİLAHLAR 'RUHSATSIZ' ÇIKTI

İhbar üzerine yolcu otobüsü, Delice Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durduruldu. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada, bagajda ruhsatsız el yapımı 12 tabanca ve silahlara ait 12 boş şarjör ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine sürücü M.Ç. ile araç personeli S.Y. ve S.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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