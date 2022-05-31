Yolcu otobüsünün bagajından 'cephanelik' çıktı!
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, bir yolcu otobüsünün bagajında, ruhsatsız el yapımı 12 tabanca ve şarjör ele geçirildi, araç personeli 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.
Tokat'tan Çanakkale'ye giden 60 EU 300 plakalı yolcu otobüsünün sürücüsü M.Ç., aracın bagaj kısmında şüpheli bir paket olduğunu fark etti. Paketi açan ve kutuda 12 tabanca bulan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
SİLAHLAR 'RUHSATSIZ' ÇIKTI
İhbar üzerine yolcu otobüsü, Delice Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği önünde durduruldu. Polis ekipleri tarafından araçta yapılan aramada, bagajda ruhsatsız el yapımı 12 tabanca ve silahlara ait 12 boş şarjör ele geçirildi.
Cumhuriyet savcısının talimatı üzerine sürücü M.Ç. ile araç personeli S.Y. ve S.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- 'Arkadaşlar nerede kalmıştık?'
- Siirt'te patlama: 1 asker şehit
- Bebek sahilinde ikinci skandal: Gözaltına alındı
- Bursa'daki fabrika patlamasında yeni gelişme
- 'Artık birlik ve beraberlik olmaz'
- Benzinde dudak uçuklatan tahmin
- Van'da, Hint gölet balıkçıl kuşu görüldü
- Freni patlayan su tankeri dehşet saçtı
- Kadıköy’de ağaç 2 otomobilin üzerine devrildi
- İki tramvay böyle çarpıştı
En Çok Okunan Haberler
-
- O fabrika sökülüyor!
- Mahkeme kararını açıkladı: 119 yıl
- Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü!
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- Kaftancıoğlu Silivri Ceza İnfaz Kurumu'nda
- 'Feriştahınız gelse diz çöktüremez bize'
- Diyanet Kuran meali yasaklattı
- Kim bu Türkiye Devlet Fedaileri?
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler