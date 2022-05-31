İstanbul'da asker uğurlaması sırasında silahla ateş açan iki şüpheli yakalandı

İstanbul Güngören'de asker uğurlaması sırasında silahla ateş açan 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA
31 Mayıs 2022 Salı, 12:18
İstanbul'da asker uğurlaması sırasında silahla ateş açan iki şüpheli yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 29 Mayıs'ta Merkez Mahallesi'nde asker uğurlama sırasında havaya pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen iki şüpheli, asker uğurlama sırasında kullandıkları pompalı tüfekle Güneştepe Mahallesi'nde yakalandı.

Haklarında "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan adli işlem yapılan A.E.G. ile M.Y.S. serbest bırakıldı.


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