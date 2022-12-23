Yolcu treninde 10,6 kilo esrara 2 gözaltı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yolcu treninde 10 kilo 630 gram esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
İslahiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Fevzipaşa Garı'nda, Elazığ-Adana seferini yapan yolcu treninde, ihbar üzerine arama yaptı. Durumundan şüphelenilen 2 yolcunun valizlerinde, 10 kilo 630 gram esrar ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Esrara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin, Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.
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