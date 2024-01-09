Yolcu, uçağı birbirine kattı: Gözaltına alındı!

Yayınlanma: 09.01.2024 - 14:51

Güncelleme: 09.01.2024 - 14:52

İrlanda’nın Dublin kentinden havalanan Ryanair’e ait yolcu uçağı, önceki gün saat 22.00 sıralarında Milas-Bodrum Havalimanı’na iniş yapmak istedi. Bu sırada yolcular arasındaki yabancı uyruklu bir kadın ayağa kalkıp yürümeye başladı.

Hosteslerin uyarılarına rağmen yerine oturmayan kadına müdahale eden hostesler, kadını başka koltuğa oturttu.

İddiaya göre, yeniden ayağa kalkmaya çalışan alkollü kadına, yanındaki Türk kadın yolcu müdahale etti.

Alkollü kadının Türk yolcuya saldırıp dudağından yaralaması üzerine iki kadın kavga etmeye başladı. Araya giren hostesler ve yolcular kavgayı ayırdı. Alkollü kadın, yere yatırılarak zor zapt edildi. Yaşananlar, başka bir yolcu tarafından kayıt altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

İniş yapan uçağın pistte kalması üzerine diğer uçuşlar da yaklaşık bir saat geç yapılabildi. Kadın, Milas-Bodrum Havalimanı’nda görevli polisler tarafından gözaltına alındı.