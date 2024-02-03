Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbabasını silahla yaralayıp, intihara kalkıştı

Yayınlanma: 03.02.2024 - 12:44

Güncelleme: 03.02.2024 - 12:44

Olay, saat 08.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. Keşan Küçük Sanayi Sitesi’ndeki iş yerinde biçerdöver tamiri yapan S.D., boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı 2 çocuğunun annesi A.D. ve kayınbabası Y.D.’ye evlerinden çıktıkları sırada tabancayla peş peşe ateş etti.

A.D. sağ kasığı ve bacağından, babası Y.D. ise sol omzundan yaralandı. S.D., kiralık olduğu belirlenen otomobille kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba- kız, Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan A.D., buradaki müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, olay yerinde yaptığı incelemede 6 boş kovan buldu.

Polis, bir süre sonra S.D.’nin kaçtığı otomobili olay yeri yakınlarında terk edilmiş halde buldu. Ekipler, saat 11.00 sıralarında da S.D.’yi İspat Cami Mahallesi Yüksekokul Sokak’ta bulunan boş bir arazide başından silahla vurulmuş ağır yaralı buldu. İntihara kalkıştığı değerlendirilen S.D., çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yalçın olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.