Yolda yürürken hem tüfekle hem de tabancayla vuruldu

Yayınlanma: 20.04.2023 - 18:09

Güncelleme: 20.04.2023 - 18:10

Bursa’nın Sinanbey Mahallesi Arap Cami Sokak'ta bulunan kardeşler Sinan E. (30) ve Ferit E.'ye (26) ait eve henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından tüfekle ateş edildi.

Ateş sonucu tüfekten çıkan saçmalar pencereye ve evin duvarına isabet etti. Evin camı kırılırken odada kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.

BABASINI VURDULAR

Olaydan 1 saat sonra ise Sinan ve Ferit E. evlerine ateş açtığını düşündükleri Olgun Ç.'nin (25) babası İbrahim Ç. (57) ile sokakta denk geldiler.

Öfkeli kardeşler, İbrahim Ç.’ye tüfek ve tabanca ile ateş ettiler. Ateş sonucu sol eline mermi ve saçmalar isabet eden adam yaralandı.

Yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elinde mermi ve saçma bulunan adam, ameliyat edilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Polis adam yaralama olayına karışan kardeşler ile eve ateş ettiği iddia edilen Olgun Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.