Yolda yürüyen cep telefonundan bir anda dumanlar yükselmeye başladı!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 17:42

Güncelleme: 01.09.2023 - 17:42

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Mehmet Akif Mahallesi'nde dün 17.00 sıralarında

İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyün Turgut Güvener arka cebindeki telefondan gelen sıcaklığı farketti. Güvener'in telefonunun kılıfını çıkarmaya çalıştığı sırada yoğun duman çıkmaya başladı. Güvener'in telefonu yere atmasıyla birlikte telefon patladı.

Güvener tarafından telefonun yaklaşık 3 ay önce 10 bin liraya alındığı öğrenildi. Yaşananlar ise, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ERKEN FARK ETTİM, CANIMIZA BİRŞEY OLMADI"

Yaşananları anlatan Turgut Güvener, şunları kaydetti:

"Ofisten çıktım, kuyumcuya doğru ilerlerken arka cebimde telefonumun ısındığını fark ettim. Kılıfını çıkarmaya çalıştım. Telefon ısındığı için yapışmıştı. Telefondan dumanlar çıkmaya başladı. Ben telefonu yere attım, atmamla birlikte dumanlar çıkmaya başladı, ardından yanmaya başladı. Telefon kullanılmaz hale geldi. Telefonu aldığım yerle iletişime geçtim telefonu incelemeye aldılar, sonuç ne olacak bekliyorum çok şükür erken fark ettik, canımıza bir şey olmadı. Yoksa yaralanabilirdim."