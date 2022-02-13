Yolda yürüyen iki arkadaşı bıçaklayarak kayıplara karıştı

13 Şubat 2022 Pazar, 22:49

Kocaeli'nin Gebze ilçesinin Hacıhalil Mahallesi İsmetpaşa Caddesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen B.S. ve K.D. isimli iki arkadaş, ismi öğrenilemeyen bir şahıs tarafından bıçaklandı.

Kavgayı gören yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahısları ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Yaralıların durumları ile ilgili bir bilgi edinilemezken, polis kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.